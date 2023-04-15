Купить недвижимость с бассейном в Selva, Испания

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13 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м²
1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м²
Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 8 спален
Canyelles, Испания
630 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Отличный дом для большой семьи расположен в 90 метрах (2 минуты пешком) от красивейшего уеди…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
334 м²
Количество этажей 2
€ 1,850,000
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Дом 3 спальни
Caldes de Malavella, Испания
4 Количество комнат
596 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продаётся новая вилла постройки 2017 года, расположена на одном из лучших гольф-курортов Евр…
Дом 4 спальни
Caldes de Malavella, Испания
5 Количество комнат
265 м²
€ 1,800,000
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…
Дом 4 спальни
Caldes de Malavella, Испания
5 Количество комнат
664 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаётся вилла оригинального дизайна Lavand-Balca, построенная по последним мировым стандар…
Параметры недвижимости в Selva, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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