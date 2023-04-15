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Купить недвижимость с видом на горы в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
20
Tossa de Mar
5
Sils
2
Бланес
2
7 объектов найдено
Дом 5 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Дом 4 спальнив Serra Brava, Испания
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат 696 м² Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 3 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м² Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Дом 4 комнатыв Sils, Испания
Дом 4 комнаты
Sils, Испания
4 Количество комнат 157 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вашему вниманию предлагаются новые таунхаусы в живописной зоне La Selva на престижном гольф…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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