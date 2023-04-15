Купить недвижимость с видом на горы в Selva, Испания

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Selva
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7 объектов найдено
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Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м²
Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Дом 4 комнаты
Sils, Испания
4 Количество комнат
157 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вашему вниманию предлагаются новые таунхаусы в живописной зоне La Selva на престижном гольф…
Параметры недвижимости в Selva, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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