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Купить дом с видом на море в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
17
Tossa de Mar
5
Sils
2
Бланес
2
10 объектов найдено
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 4 спальнив Serra Brava, Испания
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат 696 м² Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 3 спальнив Canyelles, Испания
Дом 3 спальни
Canyelles, Испания
369 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
334 м² Количество этажей 2
€ 1,850,000
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Вилла 4 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни
Tossa de Mar, Испания
638 м²
€ 18,000,000
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
Вилла 4 спальнив Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 3 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
180 м²
€ 1,200,000
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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элитное
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