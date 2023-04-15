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Купить дом возле озера в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
17
Tossa de Mar
5
Sils
2
Бланес
2
1 объект найдено
Дом 4 спальнив Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни
Caldes de Malavella, Испания
5 Количество комнат 265 м²
€ 1,800,000
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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