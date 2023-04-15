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Купить дом в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
17
Tossa de Mar
5
Sils
2
Бланес
2
38 объектов найдено
Дом 5 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 6 спаленв Tossa de Mar, Испания
Дом 6 спален
Tossa de Mar, Испания
7 Количество комнат 406 м²
€ 1,200,000
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 350 м²
€ 650,000
с шикарными видами на горы и море. Вилла построена в три этажа, площадью 350м2 на участк…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 432 м²
€ 750,000
Шикарная вилла в панорамным видом на море, находится в урбанизации рядом с центром город…
Дом 3 спальнив Tossa de Mar, Испания
Дом 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
4 Количество комнат 280 м²
€ 1,500,000
Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент этот …
Дом 5 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
6 Количество комнат 458 м²
€ 1,490,000
недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабываемые виды на море, которые открываютс…
Дом 7 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 7 спален
Льорет-де-Мар, Испания
8 Количество комнат 517 м²
€ 625,000
Двухэтажная вилла с туристической лицензией расположена на участке земли площадью 2306 м…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 329 м²
€ 1,250,000
дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гаража открывается зах…
Дом 1 спальняв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
2 Количество комнат
€ 1,220,000
с видом на море. На верхнем этаже – три спальни (одна сюит), две ванные комнаты. Из комн…
Дом 6 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 540,000
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,250,000
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 2 Этаж
€ 475,000
бассейн терраса парковка камин зона барбекю Год постройки: 2008 Площад…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,060,000
The new modern three-story villa was built in 2014 according to an individual design project…
Виллав Vidreres, Испания
Вилла
Vidreres, Испания
24 000 м²
€ 2,500,000
Красиво отреставрированный фермерский дом в классическом стиле с цокольным, вторым этажами и…
Дом 4 спальнив Serra Brava, Испания
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат 696 м² Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Вилла 6 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален
Льорет-де-Мар, Испания
6 ванных комнат 850 м²
€ 4,500,000
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
Вилла 5 спаленв Caldes de Malavella, Испания
Вилла 5 спален
Caldes de Malavella, Испания
3 ванных комнат 37 000 м²
€ 800,000
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной 37 000 м2 земли…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 3 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м² Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 3 спальнив Canyelles, Испания
Дом 3 спальни
Canyelles, Испания
369 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
Дом 8 спаленв Canyelles, Испания
Дом 8 спален
Canyelles, Испания
630 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Отличный дом для большой семьи расположен в 90 метрах (2 минуты пешком) от красивейшего уеди…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
334 м² Количество этажей 2
€ 1,850,000
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м² Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спаленв Santa Maria de Llorell, Испания
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Вилла 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 580,000
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
Вилла 2 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 600,000
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена …
Виллав Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
300 м²
€ 545,000
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
Вилла 5 спаленв Sils, Испания
Вилла 5 спален
Sils, Испания
5 ванных комнат 385 м²
€ 520,000
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
Вилла 4 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни
Tossa de Mar, Испания
638 м²
€ 18,000,000
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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