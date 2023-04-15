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Купить квартиру с бассейном в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
3
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м² 1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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