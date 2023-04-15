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Купить квартиру в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
3
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 4 ванныхв Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных
Льорет-де-Мар, Испания
4 ванных комнат 480 м²
€ 1,000,000
Эти 3 здания в Льорет-де-Мар расположены в самом центре города, прямо напротив главного пляж…
Квартира 1 спальняв Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м² 1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
Квартира 2 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 200,000
Всего 100 метров до песчаного пляжа! В спальном районе курортного городка Ллорет де Мар (…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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