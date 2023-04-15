Купить недвижимость в Selva, Испания

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41 объект найдено
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Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
4 Количество комнат
280 м²
€ 1,500,000
Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент этот …
Дом 6 спален
Tossa de Mar, Испания
7 Количество комнат
406 м²
€ 1,200,000
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
432 м²
€ 750,000
Шикарная вилла в панорамным видом на море, находится в урбанизации рядом с центром город…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
350 м²
€ 650,000
с шикарными видами на горы и море. Вилла построена в три этажа, площадью 350м2 на участк…
Дом 7 спален
Льорет-де-Мар, Испания
8 Количество комнат
517 м²
€ 625,000
Двухэтажная вилла с туристической лицензией расположена на участке земли площадью 2306 м…
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
6 Количество комнат
458 м²
€ 1,490,000
недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабываемые виды на море, которые открываютс…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
329 м²
€ 1,250,000
дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гаража открывается зах…
Дом 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
2 Количество комнат
€ 1,220,000
с видом на море. На верхнем этаже – три спальни (одна сюит), две ванные комнаты. Из комн…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
2 Этаж
€ 475,000
бассейн терраса парковка камин зона барбекю Год постройки: 2008 Площад…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,250,000
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
Дом 6 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 540,000
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,060,000
The new modern three-story villa was built in 2014 according to an individual design project…
Вилла
Vidreres, Испания
24 000 м²
€ 2,500,000
Красиво отреставрированный фермерский дом в классическом стиле с цокольным, вторым этажами и…
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Квартира 4 ванных
Льорет-де-Мар, Испания
4 ванных комнат
480 м²
€ 1,000,000
Эти 3 здания в Льорет-де-Мар расположены в самом центре города, прямо напротив главного пляж…
Вилла 6 спален
Льорет-де-Мар, Испания
6 ванных комнат
850 м²
€ 4,500,000
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
Вилла 5 спален
Caldes de Malavella, Испания
3 ванных комнат
37 000 м²
€ 800,000
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной 37 000 м2 земли…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м²
1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м²
Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 3 спальни
Canyelles, Испания
369 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
Дом 8 спален
Canyelles, Испания
630 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Отличный дом для большой семьи расположен в 90 метрах (2 минуты пешком) от красивейшего уеди…
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
334 м²
Количество этажей 2
€ 1,850,000
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,550,000
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llor…
Дом 5 спален
Santa Maria de Llorell, Испания
476 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 200,000
Всего 100 метров до песчаного пляжа! В спальном районе курортного городка Ллорет де Мар (…
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 580,000
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 600,000
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена …
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