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Купить шале в Сегарра, Испания

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 10 спаленв Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален
Sant Guim de Freixenet, Испания
539 м²
€ 1,100,000
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…

Параметры недвижимости в Сегарра, Испания

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с видом на море
с бассейном
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