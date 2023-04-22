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Виллы в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,230,000
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 273 м²
€ 1,500,000
Продается вилла в Лос Гигантес с панорамным видом на океан и скалы Лос Гигантес, вилла на пе…
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 300 м²
€ 685,000
Продается вилла в одном из живописных районов юго-западного побережья острова Тенерифе, с ве…
Вилла 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается вилла в живописном районе юго-западного побережья Тетерифе, с красивым видом на ок…
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