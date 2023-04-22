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Жильё с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

7 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Дом 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 85,000
В продаже двуспальный полностью меблированный апаратмент. который располагается в комплексе …
Квартира 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 145 м²
€ 300,000
Продается апартамент с 3 спальнями, общей площадью 145 м2 ( жилая площадь - 100 м2) в живопи…
Вилла 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 300 м²
€ 685,000
Продается вилла в одном из живописных районов юго-западного побережья острова Тенерифе, с ве…
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