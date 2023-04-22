Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Сантъяго-дель-Тейде
  6. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 357,700
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 343 м²
€ 493,222
Жилой комплекс расположен в Финестрате, рядом с Бенидормом и состоит из 39 вилл с тремя разн…
Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 207,417
Комплекс в современном стиле с 2,3 спальнями, 2 ванными комнатами, огромными террасами и вел…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 194,650
Вилла 3 спальни в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 147 м²
€ 342,393
Продается вилла в эксклюзивном жилом районе в Хавее, недалеко от пляжа Ареналь.Вилла в отлич…
Вилла 5 спален в Торревьеха, Испания
Вилла 5 спален
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 201 м² Количество этажей 2
€ 508,048
Вашему вниманию предлагается удивительная вилла, построенная в Торревьехе. Строение возведен…
Пентхаус 3 спальни в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 138 м² 4/4 Этаж
€ 230,302
Только сейчас! Современный комплекс с апартаментами, располагающими просторными террасами и …
Дом 4 спальни в Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
4 ванных комнат
€ 780,853
Продается вилла на самом широком,а соответственно, самом востребованном канале Segre в  Empu…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 541,655
Красивая cтильная вилла созданная специально для того, чтобы демонстрировать технологии посл…
Квартира 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 182,858
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 156,171
Красивая квартира на первом этаже, расположенная в Торре-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Ба…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 84 м²
€ 133,437
Квартира в центре Аликанте с туристической лицензией Сдается с возможностью купить красивую…
Realting.com
Перейти