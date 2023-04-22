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Сантъяго-дель-Тейде
Квартиры
Квартиры в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира
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18 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
44 м²
€ 185,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с видом на скалы Лос-Гигантес.…
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 473,500
Продается просторный пентхаус высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 497,000
Продается просторный пентхаус высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 275,000
Продается просторный апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в …
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 210,000
Продается просторный апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в …
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 545,000
Продается красивый апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 398,000
Продается красивый апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 460,000
Продается просторный и светлый пентхаус в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
55 м²
€ 85,000
В продаже двуспальный полностью меблированный апаратмент. который располагается в комплексе …
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
145 м²
€ 300,000
Продается апартамент с 3 спальнями, общей площадью 145 м2 ( жилая площадь - 100 м2) в живопи…
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
12 м²
€ 153,000
Продается светлый апартамент в Puerto de Santiago, на юго-западном побережье, в одном из луч…
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 165,000
Продается уютный апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе. Расположен…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат
83 м²
€ 215,000
Продается квартира с 2 спальнями на юго-западном побережье Тенерифе в самом центре туристиче…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 329,000
Продается красивый апартамент с 2 спальнями на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в…
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 299,000
Продается просторный и светлый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенер…
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 289,000
Продается просторный апартамент на юго-западном побережье Тенерифе в Puerto de Santiago. Поп…
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