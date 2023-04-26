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Виллы с бассейном в Santa Ursula, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Santa Ursula, Испания
Вилла 6 спален
Santa Ursula, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 824 м²
€ 8,800,000
Роскошная вилла на берегу Атлантического океана в северной части острова Тенерифе. Вилла пос…
Вилла 5 спален в Santa Ursula, Испания
Вилла 5 спален
Santa Ursula, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 776 м²
€ 6,000,000
Роскошная вилла на Тенерифе с панорамным видом на океан, недвижимость на первой линии. Вилла…
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