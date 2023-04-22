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Жильё в Santa Ursula, Испания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ursula, Испания
1 ванных комнат
€ 165,000
Продается красивый апартамент на северном побережье Тенерифе в престижном муниципалитете — S…
Таунхаус 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Ursula, Испания
€ 275,000
Продается таунхаус на северном побережье Тенерифе. Этот красивый дом расположен в респектабе…
Дом 3 спальни в Santa Ursula, Испания
Дом 3 спальни
Santa Ursula, Испания
2 ванных комнат
€ 500,000
Продается новый, красивый дом на Севере Тенерифе, в популярной районе Санта Урсула.  Очень т…
Вилла 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Вилла 2 спальни
Santa Ursula, Испания
350 м²
€ 1,600,000
Красивая вилла на северном побережье Тенерифе площадью 350 м2 и земельным участком  в размер…
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