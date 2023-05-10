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Виллы в Santa Pola, Испания

Вилла В архив
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16 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 299,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€ 346,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 198,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€ 289,000
Вилла 4 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
€ 356,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 248,500
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 285,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
€ 336,000
Вилла 4 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 356,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
€ 336,000
Вилла 4 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 277,000
Вилла 4 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
€ 335,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
€ 299,000
Вилла 4 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
€ 429,000
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