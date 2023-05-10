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Таунхаусы в Santa Pola, Испания

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27 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 171,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 164,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 180,500
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
€ 195,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
€ 285,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
€ 199,900
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€ 170,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 195,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
€ 211,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€ 244,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 291,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 288,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 112,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 240,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 288,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 298,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 310,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 292,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€ 285,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 132,000
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