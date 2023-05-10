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Жильё с бассейном в Santa Pola, Испания

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€ 269,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 340,000
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