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Жильё с видом на море в Santa Pola, Испания

82 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 171,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 164,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 180,500
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€ 269,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5/5
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 195,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 325,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
€ 195,000
Дом 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
€ 278,500
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/5
€ 255,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/5
€ 245,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
€ 225,000
Квартира 4 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
€ 270,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/5
€ 235,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 220,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 255,000
Дом 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€ 505,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
€ 211,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€ 244,000
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 288,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 291,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
€ 325,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 112,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 132,500
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€ 185,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 198,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 242,000
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