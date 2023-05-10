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Пентхаусы в Santa Pola, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 277,000
Пентхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 275,000
Пентхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€ 395,000
Пентхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 6/7
€ 2,200,000
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