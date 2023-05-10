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Испания
Валенсия
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Santa Pola
Дома
Дома с видом на море в Santa Pola, Испания
Дом
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49 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
€ 171,500
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
€ 164,500
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
€ 180,500
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
3
€ 195,000
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
3
108 м²
3
€ 278,500
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
3
217 м²
2
€ 505,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
94 м²
2
€ 211,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
110 м²
2
€ 244,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
63 м²
2
€ 224,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
€ 291,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
€ 288,000
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
1
148 м²
1/2
€ 325,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
1
75 м²
€ 112,000
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
95 м²
€ 198,000
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
€ 248,500
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
€ 285,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
1/2
€ 499,000
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
106 м²
1/2
€ 270,000
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
88 м²
2/2
€ 390,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
€ 298,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
152 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
€ 310,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
152 м²
€ 292,000
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
144 м²
2
€ 285,000
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
93 м²
2
€ 285,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
€ 292,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
€ 285,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
€ 285,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
€ 285,000
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
€ 285,000
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