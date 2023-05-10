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Дома в Santa Pola, Испания

84 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 171,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 164,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 180,500
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 285,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 299,000
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
€ 127,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 163,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 175,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€ 346,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
€ 195,000
Дом 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
€ 278,500
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 285,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
€ 285,000
Бунгало 1 спальня в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 89,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
€ 199,900
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€ 170,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 195,000
Бунгало 1 спальня в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 106,000
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 285,000
Дом 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€ 505,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
€ 211,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€ 244,000
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 291,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 288,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
€ 325,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 112,000
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