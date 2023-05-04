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Realting.com
Испания
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Santa Pola
Квартиры
Квартиры с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира
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33 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
77 м²
€ 269,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
101 м²
5/5
€ 265,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
152 м²
€ 195,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
100 м²
€ 325,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
101 м²
4/5
€ 255,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
101 м²
3/5
€ 245,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
101 м²
1/2
€ 225,000
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
5
2
112 м²
2/5
€ 270,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
101 м²
2/5
€ 235,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
1
72 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
€ 220,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
85 м²
€ 255,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
74 м²
€ 132,500
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
94 м²
€ 185,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
85 м²
€ 242,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
100 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
102 м²
€ 310,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
1
122 м²
€ 204,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
1
63 м²
€ 134,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4
2
85 м²
4/5
€ 242,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
1
72 м²
€ 270,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
84 м²
€ 242,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
€ 285,000
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
85 м²
€ 395,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
82 м²
€ 242,500
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
81 м²
€ 237,500
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
80 м²
€ 237,500
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
78 м²
€ 232,500
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3
2
98 м²
€ 332,500
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