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Продажа недвижимости в Санта-Пола, Испания

181 объект найдено
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 175,500
Квартира в Santa Pola, Испания
Квартира
Santa Pola, Испания
Площадь 82 м²
€ 120,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 171,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 164,500
Таунхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€ 180,500
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 242,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 243,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€ 285,000
Пентхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 277,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€ 240,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 285,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 299,000
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
€ 127,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 163,000
Бунгало 2 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 175,000
Вилла 3 спальни в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€ 346,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 280,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€ 269,000
Пентхаус 2 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 275,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5/5
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 195,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 325,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 242,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 285,000

Недвижимость в Санта-Поле: уютное жилье на побережье Средиземного моря

Санта-Пола — живописный испанский городок, омываемый Средиземным морем. Располагается в южной части страны на побережье популярной курортной зоны Коста-Бланка. На этом поселении часто останавливают свой выбор зарубежные туристы, которым важен безмятежный отдых на пляже и чистый морской воздух.

Как и большинство соседних городов, Санта-Пола отличается малой численностью населения — на его территории проживает около 32 тысяч человек. Это число регулярно увеличивается за счет приезжих иностранцев, которые покупают здесь недвижимость. Особым спросом пользуются элитные виллы с бассейном, бунгало и квартиры в новостройках.

Где стоит купить недвижимость в Санта-Поле

Лучшим районом для проживания считается Калас де Санта-Пола эсте. Он находится на самом побережье Средиземного моря, предлагая множество частных домов и новостроек с элитными апартаментами. Этот микрорайон традиционно заселяется семьями с детьми.

Для покупателей, заинтересованных в приватном образе жизни, есть отличный вариант — загородный район Ареналис-дель-Соль. На его территории построено множество престижных вилл и таунхаусов. Самое же бюджетное жилье в Санта-Поле представлено в микрорайоне Центро. Располагаясь на небольшом отдалении от первой линии, он известен своими домами старой постройки.

Какую выгоду приносит приобретение недвижимости в Санта-Поле

Покупая местное жилье, иностранные инвесторы получают целый ряд преимуществ:

  • проживание в престижном курорте Испании с чистыми пляжами и развитой инфраструктурой;
  • неограниченные возможности для активного отдыха: в городке развиты дайвинг, виндсерфинг, каякинг и другие виды спорта;
  • хороший вариант для заработка, если сдавать приобретенную недвижимость в аренду;
  • возможность улучшить состояние здоровья благодаря морскому воздуху, наполненному полезными минералами.

Стоимость недвижимости в Санта-Поле

Средняя цена «квадрата» на этом курорте установлена в пределах 1000-1500 евро. По таким тарифам можно купить квартиру в Санта-Поле или частный дом. На цену влияет прежде всего расстояние до моря: чем оно дальше, тем дешевле объект.

Самые дорогие варианты на рынке жилья — это элитные виллы и бунгало. Владельцы просят за них от 2 до 3 тысяч евро за квадратный метр. В целом расценки на недвижимость в Санта-Поле такие же, как и на соседних курортах.

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