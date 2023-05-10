Недвижимость в Санта-Поле: уютное жилье на побережье Средиземного моря

Санта-Пола — живописный испанский городок, омываемый Средиземным морем. Располагается в южной части страны на побережье популярной курортной зоны Коста-Бланка. На этом поселении часто останавливают свой выбор зарубежные туристы, которым важен безмятежный отдых на пляже и чистый морской воздух.

Как и большинство соседних городов, Санта-Пола отличается малой численностью населения — на его территории проживает около 32 тысяч человек. Это число регулярно увеличивается за счет приезжих иностранцев, которые покупают здесь недвижимость. Особым спросом пользуются элитные виллы с бассейном, бунгало и квартиры в новостройках.

Где стоит купить недвижимость в Санта-Поле

Лучшим районом для проживания считается Калас де Санта-Пола эсте. Он находится на самом побережье Средиземного моря, предлагая множество частных домов и новостроек с элитными апартаментами. Этот микрорайон традиционно заселяется семьями с детьми.

Для покупателей, заинтересованных в приватном образе жизни, есть отличный вариант — загородный район Ареналис-дель-Соль. На его территории построено множество престижных вилл и таунхаусов. Самое же бюджетное жилье в Санта-Поле представлено в микрорайоне Центро. Располагаясь на небольшом отдалении от первой линии, он известен своими домами старой постройки.

Какую выгоду приносит приобретение недвижимости в Санта-Поле

Покупая местное жилье, иностранные инвесторы получают целый ряд преимуществ:

проживание в престижном курорте Испании с чистыми пляжами и развитой инфраструктурой;

неограниченные возможности для активного отдыха: в городке развиты дайвинг, виндсерфинг, каякинг и другие виды спорта;

хороший вариант для заработка, если сдавать приобретенную недвижимость в аренду;

возможность улучшить состояние здоровья благодаря морскому воздуху, наполненному полезными минералами.

Стоимость недвижимости в Санта-Поле

Средняя цена «квадрата» на этом курорте установлена в пределах 1000-1500 евро. По таким тарифам можно купить квартиру в Санта-Поле или частный дом. На цену влияет прежде всего расстояние до моря: чем оно дальше, тем дешевле объект.

Самые дорогие варианты на рынке жилья — это элитные виллы и бунгало. Владельцы просят за них от 2 до 3 тысяч евро за квадратный метр. В целом расценки на недвижимость в Санта-Поле такие же, как и на соседних курортах.