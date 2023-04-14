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Купить вилла с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
20
Arona
9
Сантъяго-дель-Тейде
5
Guia de Isora
3
La Orotava
2
Лос-Кристианос
2
Granadilla de Abona
1
Puerto de la Cruz
1
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19 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Вилла 4 спальнив Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м²
€ 1,950,000
Вилла в Коста Адехе в районе Сан Эухенио Альто с панорамным видом на океан и частным бассейн…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 850,000
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
Вилла 3 спальнив Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 260 м²
€ 695,000
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
Вилла 4 спальнив Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 564 м²
€ 750,000
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 ванных комнат 500 м²
€ 683,000
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
Вилла 3 спальнив Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 280 м²
€ 500,000
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 199 м²
€ 730,000
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 ванных комнат 135 м²
€ 895,000
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
Вилла 5 спаленв Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат 253 м²
€ 590,000
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат 400 м²
€ 795,000
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
Вилла 3 спальнив Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 275 м²
€ 575,000
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
Вилла 4 спальнив Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
4 ванных комнат 545 м²
€ 880,000
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 345,000
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 575,000
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 1,560,000
Красивая и роскошная вилла на Тенерифе с панорамным видом на океан и побережье Коста Адехе в…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 300 м²
€ 685,000
Продается вилла в одном из живописных районов юго-западного побережья острова Тенерифе, с ве…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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