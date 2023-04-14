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Купить вилла с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
20
Arona
9
Сантъяго-дель-Тейде
5
Guia de Isora
3
La Orotava
2
Лос-Кристианос
2
Granadilla de Abona
1
Puerto de la Cruz
1
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10 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Вилла 6 спаленв Adeje, Испания
Вилла 6 спален
Adeje, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 382 м²
€ 995,000
Продается вилла в районе Кайяо Сальвахе с частным бассейном с подогревом и уютным садом, ест…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 273 м²
€ 1,500,000
Продается вилла в Лос Гигантес с панорамным видом на океан и скалы Лос Гигантес, вилла на пе…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Виллав El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
824 м²
€ 8,900,000
Роскошный «умный» особняк, расположившийся на берегу Атлантического океана в северной части …
Вилла 2 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Вилла 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат
€ 3,675,000
Продается эксклюзивная вилла на первой линии в районе Гольф-дель-Сур, муниципалитет Сан-Миге…
Виллав Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
4 м²
€ 1,295,000
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
Вилла 3 спальнив La Orotava, Испания
Вилла 3 спальни
La Orotava, Испания
1 000 м²
€ 5,500,000
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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