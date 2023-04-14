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Купить таунхаус с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
8
Arona
5
Лос-Кристианос
4
Guia de Isora
1
Santa Ursula
1
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9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Таунхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
Таунхаус 4 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 3 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Таунхаус 4 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 2 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 450,000
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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