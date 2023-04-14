Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
8
Arona
5
Лос-Кристианос
4
Guia de Isora
1
Santa Ursula
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/4 Этаж
€ 223,889
Новая квартира в жилом комплексе Villacosta Club 3, в городе Ориуэла Коста, в районе Вильяма…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 241,838
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
Квартира 4 спальнив Испания, Испания
Квартира 4 спальни
Испания, Испания
208 м²
€ 971,927
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
Квартира 2 спальнив Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 283,593
Новые апартаменты в VillamartinСовременная квартира площадью 86,58 кв. м. расположена на ниж…
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
5 ванных комнат 558 м² Количество этажей 2
€ 2,149,260
Предлагаем проект виллы в классическом стиле, который разработан по самым высоким стандартам…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 303,968
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 176,609
Великолепный проект виллы с возможностью расположения на побережье. Модель характеризуется д…
Квартира 3 спальнив La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 249,000
Жилой комплекс, чтобы насладиться приятным средиземноморским климатом, в привилегированной с…
Дом 4 спальнив Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
157 м²
€ 482,013
Виллы расположены в Вилламартине, в частном жилом комплексе. Комплекс окружен полями для го…
Вилла 4 спальнив Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
6 ванных комнат 457 м²
€ 1,311,768
Предлагаем великолепный проект виллы с возможностью расположения на побережье Коста Бланка, …
Вилла 5 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат 200 м²
€ 895,558
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 292,000
Современный таунхаус в закрытом комплексе с бассейном в городе Santa Pola Таунхаус площадью …

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти