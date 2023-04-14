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Купить квартира-студия с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Arona
8
Adeje
6
San Miguel de Abona
3
Лос-Кристианос
2
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16 объектов найдено
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 60,000
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
Студия 1 спальняв Adeje, Испания
Студия 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 125,000
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 32 м²
€ 159,000
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 95,000
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 32 м²
€ 139,000
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 132,500
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
Студия 1 ваннаяв Miraverde, Испания
Студия 1 ванная
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 134,000
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
Студия 1 ваннаяв Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 25 м²
€ 79,900
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
Студия 1 ваннаяв Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 79,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
Студия 1 ваннаяв Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 88,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
Студия 1 ваннаяв Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 105,000
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
Студия 1 ванная с Покупка недвижимостив Arona, Испания
Студия 1 ванная с Покупка недвижимости
Arona, Испания
1 ванных комнат 45 м² Количество этажей 1
€ 85,000
Замечательная отремонтированная однокомнатная квартира Chaparral Phase IIIПрекрасная отремон…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

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