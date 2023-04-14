ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Санта-Крус-де-Тенерифе
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
90 м²
4 Этаж
€ 254,900
Продаётся aпартамент в Гуардамаре в районе Marjal beach, располагается на 3 этаже. Общая пло…
Вилла 4 спальни
Теулада, Испания
3 ванных комнат
318 м²
Количество этажей 2
€ 628,744
Предлагаем проект современной виллы с отделкой "под ключ" с коммуникациями нового поколения,…
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
8 Количество комнат
8 ванных комнат
1 300 м²
€ 16,771,180
This is a unique villa with panoramic sea views, located in the elite area of Los Monteros i…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 5,900,000
La RotondaUrb. Marbella Hill Club, Marbella Golden MileA traditional top quality villa, beau…
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
27 м²
1 Этаж
€ 47,763
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
Вилла 6 спален
Teulada, Испания
5 ванных комнат
650 м²
€ 1,350,000
Эксклюзивная элитная вилла находится в живописном месте на солнечном побережье Коста Бланка!…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 610,000
Фантастический жилой комплекс из 11 вилл ХАЙ ТЕК в престижной урбанизации Сьерра Кортина! Ун…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
125 м²
1 Этаж
€ 280,000
Уединенная урбанизация с круглосуточной охраной! Всего в 100 метров от пляжа!Квартира распол…
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 213,275
Вильямартин – это престижный жилой район с развитой инфраструктурой, особенно любимый европе…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
148 м²
€ 195,333
Апартаменты 2002 года строительства, расположены в здании с лифтом, в настоящее время находи…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
132 м²
€ 315,000
La siesta расположена между двумя красивыми розовыми солеными озерами к северо-западу от Tor…
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 286,736
Новый современный жилой комплекс - настоящая находка для тех, кто мечтает о комфортно…
Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты