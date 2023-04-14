Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 90 м² 4 Этаж
€ 254,900
Продаётся aпартамент в Гуардамаре в районе Marjal beach, располагается на 3 этаже. Общая пло…
Вилла 4 спальнив Теулада, Испания
Вилла 4 спальни
Теулада, Испания
3 ванных комнат 318 м² Количество этажей 2
€ 628,744
Предлагаем проект современной виллы с отделкой "под ключ" с коммуникациями нового поколения,…
Дом 7 спаленв Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
8 Количество комнат 8 ванных комнат 1 300 м²
€ 16,771,180
This is a unique villa with panoramic sea views, located in the elite area of Los Monteros i…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 5,900,000
La RotondaUrb. Marbella Hill Club, Marbella Golden MileA traditional top quality villa, beau…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 27 м² 1 Этаж
€ 47,763
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
Вилла 6 спаленв Teulada, Испания
Вилла 6 спален
Teulada, Испания
5 ванных комнат 650 м²
€ 1,350,000
Эксклюзивная элитная вилла находится в живописном месте на солнечном побережье Коста Бланка!…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 610,000
Фантастический жилой комплекс из 11 вилл ХАЙ ТЕК в престижной урбанизации Сьерра Кортина! Ун…
Квартира 2 спальнив Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 125 м² 1 Этаж
€ 280,000
Уединенная урбанизация с круглосуточной охраной! Всего в 100 метров от пляжа!Квартира распол…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 213,275
Вильямартин – это престижный жилой район с развитой инфраструктурой, особенно любимый европе…
Квартира 3 спальнив Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 195,333
Апартаменты 2002 года строительства, расположены в здании с лифтом, в настоящее время находи…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 132 м²
€ 315,000
La siesta расположена между двумя красивыми розовыми солеными озерами к северо-западу от Tor…
Квартира 2 спальнив Коста-Брава, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 286,736
Новый современный жилой комплекс - настоящая находка для тех, кто мечтает о комфортно…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти