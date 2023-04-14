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Купить недвижимость с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
141
Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
24
San Miguel de Abona
12
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
11
Santa Ursula
4
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Дом 5 спаленв Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Дом 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 265,000
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
Дом 5 спаленв Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 395,000
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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