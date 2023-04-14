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Купить дом с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
41
Arona
22
Лос-Кристианос
10
Guia de Isora
6
Сантъяго-дель-Тейде
6
Санта-Крус-де-Тенерифе
4
San Miguel de Abona
3
Santa Ursula
3
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14 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Дом 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Дом 5 спаленв Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Вилла 6 спаленв Adeje, Испания
Вилла 6 спален
Adeje, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 382 м²
€ 995,000
Продается вилла в районе Кайяо Сальвахе с частным бассейном с подогревом и уютным садом, ест…
Дуплекс 1 спальняв Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 315,000
Продается дуплекс в комплексе Compostela Beach, расположен на первой линии в Лас Америкас, р…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 273 м²
€ 1,500,000
Продается вилла в Лос Гигантес с панорамным видом на океан и скалы Лос Гигантес, вилла на пе…
Бунгало 2 спальнив Arona, Испания
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 236,000
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 192 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
Виллав El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
824 м²
€ 8,900,000
Роскошный «умный» особняк, расположившийся на берегу Атлантического океана в северной части …
Вилла 2 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Вилла 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат
€ 3,675,000
Продается эксклюзивная вилла на первой линии в районе Гольф-дель-Сур, муниципалитет Сан-Миге…
Виллав Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
4 м²
€ 1,295,000
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
Вилла 3 спальнив La Orotava, Испания
Вилла 3 спальни
La Orotava, Испания
1 000 м²
€ 5,500,000
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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