Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 334,637
Апартамент (квартира) на первой линии моря в Punta Prima (Torrevieja). Просторная квартира с…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 259,893
Квартира 2 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 196,332
Квартира 2 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 205,161
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле, сос…
Таунхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 525,000
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 169,000
Вашему вниманию предлагается замечательное новое бунгало – это одно из самых интересны…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 251,392
Апартаменты у моря, Гран-Алакант, Санта-Пола
Квартирав Mijas, Испания
Квартира
Mijas, Испания
96 м²
€ 297,636
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 329 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 275 000.…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Элегантная собственность расположилась под живописным небом с белоснежными облаками в скромн…
Таунхаус 3 спальнив Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 249,869
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~ ~ К…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 250 м²
€ 222,090
Двухквартирный дом в Кальпе ( Аликанте ) 150 квадратных метров, 3 спальня, 2 ванная комната,…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 344,292
Продается вилла в Полопе. Три спальни, два санузла, гостиная, кухня-столовая, терраса, паков…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

рядом с пляжем
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти