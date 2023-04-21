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Sant Joan d Alacant
Виллы
Виллы в Sant Joan d Alacant, Испания
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44 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 905,000
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 925,000
Продаётся вилла в Аликанте в районе Playa muchavista. Общая площадь 300.00 м2, участок 519 м…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 550,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 550,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 550,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
Вилла 10 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
5 ванных комнат
960 м²
€ 695,000
Продаётся вилла в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 960.00 м2, состоит из 11 комнат (1…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
143 м²
1 Этаж
€ 520,000
НОВЫЙ ТАУНХАУС В САН-ХУАН АЛИКАНТЕ Новостройка всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан …
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
164 м²
€ 550,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 164.00 м2, дом 2022 года постройк…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
5 ванных комнат
389 м²
€ 997,000
Настоящая мечта для людей, которые ценят комфорт и тепло домашнего очага! Панорамные окна от…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
143 м²
€ 490,000
Продаётся дом в Аликанте в районе San Juan Alicante. Общая площадь 143.00 м2, дом 2022 года …
Вилла 5 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
484 м²
€ 2,330,000
Очаровательная вилла с бассейном и шикарным панорамным видом на море. Проект выполнен таким …
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
143 м²
€ 520,000
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
272 м²
Количество этажей 3
€ 515,000
Впечатляющая новая вилла в престижном жилом районе рядом с песчаным пляжем Мучависта, центро…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 945,000
Впечатляющая вилла готова к вашему переезду и находится рядом с пляжем Вильяхойосы.Собственн…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
133 м²
Количество этажей 2
€ 339,900
Современная вилла в новом жилом комплексе для благополучной жизни и отдыха на Коста Бланка в…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
133 м²
Количество этажей 2
€ 427,900
Современная вилла в новом жилом комплексе для благополучной жизни и отдыха на Коста Бланка в…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
269 м²
Количество этажей 1
€ 585,000
Прекрасная вилла на отдельном участке с частным бассейном и садом. Собственность удивит вас …
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
269 м²
Количество этажей 1
€ 585,000
Вилла в престижном районе Сан Хуан де Аликанте.Интерьер собственности располагает уютным сал…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 620,000
Предлагаем недвижимость в одном из элитных районов побережья, в спокойном районе "Coveta Fum…
Вилла 7 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
6 ванных комнат
670 м²
€ 740,000
Предлагаем шикарную недвижимость, расположенную в нескольких минутах от медицинского учрежде…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
428 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
Предлагаем великолепный дом, расположенный в престижном жилом районе.Недвижимость расположен…
Вилла 5 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
275 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Вы мечтаете о прекрасном доме со всеми удобствами и роскошным видом на Средиземное море. Тог…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 565,950
Спешим представить вам отличное предложение — новую современную виллу в Кампельо.На пл…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 455,000
Предлагаем современную виллу к северу от Кампельо, рядом с пляжами Кала-Д'Ор, Ла-Мерсе и Кал…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 297,900
Современная, прекрасно спроектированная вилла расположена в новом жилом комплексе рядом со в…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
360 м²
€ 819,900
Современная вилла в новом жилом комплексе для благополучной жизни и отдыха на Коста Бланка в…
Вилла 5 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
5 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 4
€ 2,150,000
Современная вилла Испании с потрясающим видом на природный заповедник.Расположена всего в не…
Вилла 6 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
270 м²
€ 620,000
Предлагаем виллу в тихом районе в окружении соснового леса, недалеко от пляжа Мучависта. Вил…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
660 м²
Количество этажей 3
€ 2,590,000
Предлагаем новую роскошную виллу с видом на порт Кампельо, всего в 500 метрах от отеля наход…
Вилла 5 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат
370 м²
Количество этажей 1
€ 698,000
Мы предлагаем вам отличную возможность приобрести жилье для постоянного проживания и летнего…
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