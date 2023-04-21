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Квартиры в Sant Joan d Alacant, Испания

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47 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 169,680
Просторный и удобный дом в центре Сан-Хуана, с большой террасой, ориентированной на запад и …
Пентхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 344,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 260,200
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 366,500
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 373,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 322,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 305,500
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 241,700
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 278,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 392,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 247,200
Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте с 82 эксклюзивными квартирами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 305,500
Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте с 82 эксклюзивными квартирами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 298,500
Современные экологичные дома с минимальным энергопотреблением рядом с пляжами Сан-Хуан и Муч…
Квартира 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 366,500
Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте с 82 эксклюзивными квартирами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 62 м²
€ 230,800
Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте с 82 эксклюзивными квартирами с 2, 3 и 4 спальня…
Квартира 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат 97 м²
€ 362,000
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 296,000
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 255,200
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 92 м² 1 Этаж
€ 278,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 92 м² 1 Этаж
€ 392,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 62 м² 1 Этаж
€ 235,900
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 87 м² 1 Этаж
€ 311,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 278,000
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 392,000
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 155,000
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
Квартира 1 спальня в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 1 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 21 м²
€ 167,200
Апартамент / Квартира в El Campello. Предлагаем вам апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями. В нас…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 81 м²
€ 160,000
Новые квартиры в центре города Сан-Хуан-де-Аликанте. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА  Нов…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 136 м² 2/9 Этаж
€ 290,000
В центре Коста Бланка, в самом сердце города Кампельо, создано привилегированное место для ж…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 211 м² 9/9 Этаж
€ 428,000
В центре Коста Бланка, в самом сердце города Кампельо, создано привилегированное место для ж…
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 9
€ 272,000
В центре Коста Бланка, в самом сердце города Кампельо, создано привилегированное место для ж…
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