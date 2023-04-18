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Купить недвижимость с бассейном в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания

5 объектов найдено
Дом 6 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
519 м² Количество этажей 3
€ 8,300,000
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
Дом 5 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м² Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 6 спаленв Castell d Aro, Испания
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальнив Castell d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Castell d Aro, Испания
86 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Элегантный уютный таунхаус находится в тихом зеленом районе Кастель де Аро, муниципалитет Ка…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
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