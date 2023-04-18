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Купить недвижимость с видом на горы в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания

3 объекта найдено
Дом 6 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
519 м² Количество этажей 3
€ 8,300,000
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
Дом 5 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м² Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 3 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
463 м² Количество этажей 3
€ 3,950,000
Великолепная трехуровневая вилла от эстонского дизайнера Александры Маймик расположена в урб…
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