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Купить дом в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания

9 объектов найдено
Дом 3 спальнив Castell d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Castell d Aro, Испания
1 ванных комнат
€ 320,000
Уютный таунхаус, расположенный в тихом районе Castell de Aro. ⠀ Площадь территории 108 м2. Д…
Дом 4 спальнив Castell d Aro, Испания
Дом 4 спальни
Castell d Aro, Испания
3 ванных комнат 208 м²
€ 470,000
Уютный дом, расположенный в тихом районе Castell de Aro. ⠀ Площадь территории 800 м2. Дом - …
Дом 6 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
519 м² Количество этажей 3
€ 8,300,000
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
Домв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
13 м²
€ 475,000
Уютный фермерский дом с 13 гектарами земли в непосредственной близости от моря с большим изо…
Дом 5 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м² Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 6 спаленв Castell d Aro, Испания
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальнив Castell d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Castell d Aro, Испания
86 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Элегантный уютный таунхаус находится в тихом зеленом районе Кастель де Аро, муниципалитет Ка…
Дом 3 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
463 м² Количество этажей 3
€ 3,950,000
Великолепная трехуровневая вилла от эстонского дизайнера Александры Маймик расположена в урб…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
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