Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Lower Empordà
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Sant Antoni, Испания

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спаленв Teulada, Испания
Вилла 5 спален
Teulada, Испания
3 ванных комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 515,000
Предлагаем виллу в отличном районе рядом со всеми удобствами Морайры.Дом оснащен всем необхо…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 343,109
Различные модели домов на выбор. Комплекс расположен на самом престижном поле для гольфа в …
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 969,000
Вилла с восхитительными видами на побережье Средиземного моря расположена в престижном район…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 175 м²
€ 402,477
Вилла 4 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат 225 м²
€ 844,950
Новый дом в Dehesa de Campoamor, 4 спальни - AGI115672 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
Квартира 2 спальнив Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м² 5/10 Этаж
€ 338,851
Представляем апартаменты на первой линии моря в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín…
Дом 5 спаленв Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат 5 ванных комнат 756 м²
€ 2,454,126
Красивая вилла в классическом стиле расположен на одном из самых лучших мест в Marbel…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 265,000
Новые апартаменты у моря в Пунта Прима - GD119563 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковро…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 567 м² Количество этажей 2
€ 1,160,000
Роскошная недвижимость, расположенная в элитной урбанизации Altea Hills - тихом закрытом соо…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 162 м²
€ 193,847
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 64 м² 4 Этаж
€ 74,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja, располагается на 4 этаже. Общая…
Дом 6 спаленв Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 6 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
6 Количество комнат 4 ванных комнат 346 м²
€ 1,244,911
Просторная вилла, вторая линия на побережье. Построенная в 2005 году. Основной э…

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти