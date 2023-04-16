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Купить недвижимость с видом на море в Sant Antoni, Испания

Sant Antoni de Calonge
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Вилла 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
Вилла 7 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 450 м²
€ 1,450,000
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 6 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м² 5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
583 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
355 м² Количество этажей 3
€ 1,900,000
Великолепная вилла с красивым садом расположена в урбанизации Мас Вила в Сан Антони де Калон…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
600 м² Количество этажей 2
€ 3,650,000
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
Дом 6 комнатв Lower Emporda, Испания
Дом 6 комнат
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 532 м²
€ 3,900,000
Предлагается вашему вниманию современная вилла с панорамными видами на море и с удобным под…

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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