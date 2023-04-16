Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Lower Empordà
  6. Дома

Купить дом в Sant Antoni, Испания

Sant Antoni de Calonge
1
20 объектов найдено
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 273 м²
€ 950,000
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,950,000
Attention! A very valuable copy and sold with special urgency! Chic house in Sant Antoni de …
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 6 ванных комнат 3 Этаж
€ 2,000,000
Chic bright villa with unforgettable sea views.  Located in a wonderful location in the pres…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 950,000
Beautiful well-kept house with its own garden. The house is 1,500 meters from the beach. &nb…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,800,000
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 3,300,000
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,100,000
Chic villa in a modern style in the elite urbanization of Torre Valentina. The villa is loc…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,800,000
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 2,200,000
Дом 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 3 Этаж
€ 695,000
Дом 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 3 Этаж
€ 2,200,000
Вилла 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни
Lower Emporda, Испания
3 ванных комнат 1 000 м²
€ 1,150,000
Шале расположен в престижной урбанизации Торре Валентина на побережье Коста Брава. До пляжа …
Вилла 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
Вилла 7 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 450 м²
€ 1,450,000
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 6 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
583 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
355 м² Количество этажей 3
€ 1,900,000
Великолепная вилла с красивым садом расположена в урбанизации Мас Вила в Сан Антони де Калон…
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
600 м² Количество этажей 2
€ 3,650,000
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
Дом 6 комнатв Lower Emporda, Испания
Дом 6 комнат
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 532 м²
€ 3,900,000
Предлагается вашему вниманию современная вилла с панорамными видами на море и с удобным под…

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти