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Купить квартиру с видом на море в Sant Antoni, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м² 5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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