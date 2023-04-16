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Купить квартиру в Sant Antoni, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 255,000
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 530,000
Apartment on the first line of the sea with a chic panoramic view. Located on the 8th floor…
Квартира 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Квартира 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 2,150,000
Elegant duplex by the sea in Sant Antoni de Calonge On an area of 280 m2 there are 5 bedroo…
Квартира 2 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни
Lower Emporda, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 530,000
First-line apartment with an elegant panoramic view. It is located on floor 8 in a building…
Квартира 2 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни
Lower Emporda, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 290,000
Apartment for sale in Sant Antoni de Calonge . The apartment is located on the 1 sea line in…
Квартира 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Квартира 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,200,000
A set of two apartments is for sale with the ability to combine into one large 180m2. Locate…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 800,000
Квартира на первой линии моря с шикарным видом. Расположена на 5 этаже в здании с лифтом. П…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 270,000
A unique offer. For sale spacious apartment 100 meters from the sea and the beach. Apartme…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м² 5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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