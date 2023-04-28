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Жильё с видом на горы в Sant Antoni de Calonge, Испания

1 объект найдено
Дом 6 спален в Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
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