Купить недвижимость в Sant Antoni, Испания

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Sant Antoni de Calonge
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30 объектов найдено
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Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
273 м²
€ 950,000
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 255,000
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,950,000
Attention! A very valuable copy and sold with special urgency! Chic house in Sant Antoni de …
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
3 Этаж
€ 2,000,000
Chic bright villa with unforgettable sea views. Located in a wonderful location in the pres…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 530,000
Apartment on the first line of the sea with a chic panoramic view. Located on the 8th floor…
Квартира 2 спальни
Lower Emporda, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 530,000
First-line apartment with an elegant panoramic view. It is located on floor 8 in a building…
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 950,000
Beautiful well-kept house with its own garden. The house is 1,500 meters from the beach. &nb…
Квартира 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 2,150,000
Elegant duplex by the sea in Sant Antoni de Calonge On an area of 280 m2 there are 5 bedroo…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,800,000
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 3,300,000
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Chic villa in a modern style in the elite urbanization of Torre Valentina. The villa is loc…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
3 Этаж
€ 1,800,000
Квартира 2 спальни
Lower Emporda, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 290,000
Apartment for sale in Sant Antoni de Calonge . The apartment is located on the 1 sea line in…
Квартира 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 1,200,000
A set of two apartments is for sale with the ability to combine into one large 180m2. Locate…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 800,000
Квартира на первой линии моря с шикарным видом. Расположена на 5 этаже в здании с лифтом. П…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 270,000
A unique offer. For sale spacious apartment 100 meters from the sea and the beach. Apartme…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 2,200,000
Дом 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
3 Этаж
€ 695,000
Дом 6 спален
Lower Emporda, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
3 Этаж
€ 2,200,000
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
101 м²
5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Вилла 4 спальни
Lower Emporda, Испания
3 ванных комнат
1 000 м²
€ 1,150,000
Шале расположен в престижной урбанизации Торре Валентина на побережье Коста Брава. До пляжа …
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат
420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
Вилла 7 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,450,000
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м²
5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
583 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
355 м²
Количество этажей 3
€ 1,900,000
Великолепная вилла с красивым садом расположена в урбанизации Мас Вила в Сан Антони де Калон…
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
600 м²
Количество этажей 2
€ 3,650,000
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
Дом 6 комнат
Lower Emporda, Испания
6 Количество комнат
532 м²
€ 3,900,000
Предлагается вашему вниманию современная вилла с панорамными видами на море и с удобным под…
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