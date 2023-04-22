Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Campo de Gibraltar
  5. San Roque
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в San Roque, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 430,000
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
90 м²
€ 387,989
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 435 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 795 0…
Дом 3 спальни в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м² Количество этажей 2
€ 1,095,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Финестрате.Жилая площадь виллы 148 кв. м., площадь учас…
Дом 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
239 м²
€ 379,900
Виллы расположены в жилом комплексе расположенном на въезде в уютный город Бенихофар, все н…
Вилла 6 спален в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 6 спален
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 550 м²
€ 2,750,000
Вилла расположена в окружении виноградников «Бодегас Мендоса».Планировка продума…
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 224 м²
€ 769,225
Вилла в Сьюдад-Кесада
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 359,513
Мы рады предложить Вам прелестную виллу напротив поля для гольфаДом в отличном состоянии и о…
Дом 4 спальни в Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
1 084 м²
€ 4,817,000
ВИЛЛАЭксклюзивный объект недвижимости с независимыми и просторными пространствами, где прие…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м² 3 Этаж
€ 210,000
Мы предлагаем только ту недвижимость, которую купили бы сами! Для апартаментов характерно эф…
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 256,054
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 466 м²
€ 995,000
Просторная вилла с восточной ориентацией расположена на участке площадью около 1558 м². Семе…
Пентхаус 5 спален в Торревьеха, Испания
Пентхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 213 м² 5 Этаж
€ 255,973
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 5 этаже. Общая площадь 213…
Realting.com
Перейти