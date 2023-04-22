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Таунхаусы в San Roque, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в San Roque, Испания
Таунхаус 4 спальни
San Roque, Испания
3 ванных комнат 393 м²
€ 619,000
Дома от € 399 000 до € 619 000 Частный жилой комплекс, с престижным полем для гольфа на 36 …
Таунхаус 3 спальни в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Roque, Испания
2 ванных комнат 373 м²
€ 399,000
Дома от € 399 000 до € 679 000! Частный жилой комплекс, с престижным полем для гольфа на 36…
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
179 м²
€ 410,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 410 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 356…
Таунхаус 2 спальни в San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 249,000
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar. &nbsp;Tiene dos plantas con …
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