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Жильё в San Roque, Испания

13 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в San Roque, Испания
Таунхаус 4 спальни
San Roque, Испания
3 ванных комнат 393 м²
€ 619,000
Дома от € 399 000 до € 619 000 Частный жилой комплекс, с престижным полем для гольфа на 36 …
Квартира 3 спальни в Puente Mayorga, Испания
Квартира 3 спальни
Puente Mayorga, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 346,000
ЦЕНЫ ОТ 346.000€ Квартиры от 346 000 евро -3 спальни Нижний этаж от 387 000 евро -3 спальни…
Дом 5 спален в San Roque, Испания
Дом 5 спален
San Roque, Испания
5 ванных комнат 838 м²
€ 3,700,000
«Лас Нубес» - это название этой впечатляющей виллы с современной архитектурой и уникальным д…
Квартира 2 спальни в Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
145 м²
€ 404,000
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LA MARINA DE SOTOGRANDE, SAN ROQUE, CÁDIZ Ваш новый…
Дом 4 спальни в San Roque, Испания
Дом 4 спальни
San Roque, Испания
3 ванных комнат 330 м²
€ 995,000
Вилла в Сотогранде Коста! Традиционная уютная качественная вилла, расположенная в жилом рай…
Таунхаус 3 спальни в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Roque, Испания
2 ванных комнат 373 м²
€ 399,000
Дома от € 399 000 до € 679 000! Частный жилой комплекс, с престижным полем для гольфа на 36…
Квартира 2 спальни в Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни
Puente Mayorga, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 290,000
ЦЕНЫ ОТ 296.000€ ДО 298.000€ Новый проект роскошных апартаментов и пентхаусов с панорамным …
Квартира 2 спальни в Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 342,000
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЕНТХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ЛА МАРИНА, СОТОГРАНДЕ, КАДИЗ 2-комнатные квартиры от…
Дом 6 спален в San Roque, Испания
Дом 6 спален
San Roque, Испания
6 Количество комнат 2 005 м²
€ 10,000,000
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
Квартира 4 спальни в Guadiaro, Испания
Квартира 4 спальни
Guadiaro, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 1,829,000
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
Вилла 5 спален в Guadiaro, Испания
Вилла 5 спален
Guadiaro, Испания
7 ванных комнат 1 308 м²
€ 5,800,000
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
179 м²
€ 410,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 410 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 356…
Таунхаус 2 спальни в San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 249,000
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar. &nbsp;Tiene dos plantas con …
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