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Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
San Pedro del Pinatar
Виллы
Купить вилла с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
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11 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Semi-detached villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida Luxury complex of 3 semi…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
109 м²
€ 315,000
Таунхаусы рядом с морем в городе Santiago de la Ribera. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таун…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 271,000
Виллы в Ло-Пагане. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, сад…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
143 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
127 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
139 м²
€ 295,000
Роскошные виллы в Сантьяго де ла Рибера. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гостино…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 249,000
Роскошная вилла с 3 спальнями в Сантьяго де ла Рибера. Новые виллы в современном стиле с 3 с…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 295,000
Modern semi-detached villas in San Javier, Costa Cálida, Murcia Homes composed of 3 bedrooms…
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