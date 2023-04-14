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Купить таунхаус с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 182,000
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 284,950
Роскошная вилла в Сантьяго де ла Рибера. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, с частным садо…
Таунхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 249,000
Уютные 3 спальные таунхаусы с частным бассейном в Сан Педро дель Пинатар. Расположенный ряд…
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